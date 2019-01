Incendio distrugge "La Chiocciola" di Varedo: resta solo lo scheletro del megastore

È uno scheletro vuoto la Chiocciola, megastore di via circonvallazione a Varedo che nella serata di sabato 5 gennaio è stato distrutto da un incendio. Le fiamme non hanno risparmiato neanche un metro quadro della struttura e i danni sono ingentissimi.

Incendio a "La Chiocciola di Varedo": le cause

Non è ancora chiaro cosa abbia fatto divampare il rogo intorno alle 20 di sabato 5 gennaio. Secondo quanto trapelato pare che si sia trattato di un cortocircuito di un impianto, ma sul caso stanno indagando vigili del fuoco e carabinieri.

Le fiamme sono state spente nella notte tra sabato e domenica, dopo ore e ore di lavoro incessante da parte dei vigili del fuoco intervenuti sul posto con eccezionale dispiegamento di mezzi. Non solo: per domare l'incendio è stato necessario chiudere al traffico la Saronno-Monza tra Varedo, Bovisio Masciago e Limbiate. Non solo: sono state evacuate circa 50 persone che risiedono nelle immediate vicinanze del negozio. Le fiamme, infatti, si sono propagate anche in alcuni appartamenti sul retro dello store, in via Sempione e via Sabotino.

ortunatamente non ci sono stati feriti, i soccorritori hanno trasportato al pronto soccorso un uomo di 60 anni, leggermente ustionato e intossicato mentre si trovava sul posto per spegnere le fiamme.