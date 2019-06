Incendio alla Boscherona, le associazioni: "Tutti i monzesi vengano al concerto"

Il chiosco della Boscherona è stato distrutto dalle fiamme in un violento incendio divampato nella tarda serata di mercoledì. Sulle cause del rogo sono in corso gli accertamenti da parte dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. In attesa di stabilire se si sia trattato di un evento accidentale o doloso, le associazioni dell'area, Libera Brianza e i Sindacati dei Pensionati SPI FNP e UILP hanno rivolto un appello a tutti i cittadini, per invitarli a partecipare alla serata in programma per il prossimo 21 giugni.

Alla Boscherona infatti sorge anche "l'orto e giardino didattico" intitolato alla testimone di giustizia Lea Garofalo, dove è anche in corso di preparazione un concerto musicale per il prossimo 21 giugno, tra le cui motivazioni c'è anche quella di ricordare nel decennale della uccisione, la figura della donna.

"Non sappiamo ancora le ragioni di questo incendio e chiediamo che siano accertate al più presto le cause. I Sindacati dei Pensionati SPI FNP UILP, insieme a Libera Brianza, si sentono fortemente determinati a confermare la serata musicale del 21 sia per dare una adeguata risposta ad eventuali cause dolose che dovessero essere accertate, sia per sollecitare interventi adeguati di messa in sicurezza, alle autorità competenti, a tutela dei cittadini che fruiscono della struttura pubblica, nel caso si dovesse constatare l'origine accidentale di quanto accaduto".

"Invitiamo tutti i cittadini a partecipare alla serata di musica del prossimo 21 Giugno prossimo, di cui daremo nei prossimi giorni le informazioni più dettagliate"