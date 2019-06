Incendio al chiosco del laghetto della Boscherona a Monza

Cinque squadre dei vigili del fuoco al lavoro nella notte a Monza. Pochi minuti dopo le 22.30 in via Boscherona, nell'area del laghetto, è divampato un incendio che ha avvolto il chiosco.

Le fiamme hanno "divorato" la struttura, alzandosi per diversi metri. Immediatamente è scattata la richiesta di aiuto ai soccorsi e nell'area della Boscherona sono intervenuti tre mezzi del neo-istituito comando provinciale di Monza con un'autoscala, un autocarro e il carro soccorso insieme ai colleghi di Lissone con una autobotte e un'autopompa.

I vigili del fuoco hanno lavorato diverso tempo per estinguere il rogo e hanno sottratto alla furia delle fiamme una bombola di gas che si trovava all'interno della struttura, scongiurando il pericolo di esplosione.

Nell'area si erano da poco conclusi i preparativi per la festa del pesce prevista a breve. Nessuno, grazie al tempestivo intervento dei soccorsi, è rimasto ferito. Pesanti invece i danni alla struttura che è stata completamente distrutta dalle fiamme. Indagini in corso per risalire alle cause dell'incendio.