Incendio a Cinisello Balsamo, Audi parcheggiata in via Giolitti devastata dalle fiamme

Incendio in via Giolitti a Cinisello Balsamo nel pomeriggio di giovedì 7 febbraio: un'automobile, un'Audi A6, è stata avvolta e distrutta dalle fiamme mentre si trovava in un parcheggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza con un'autobotte e hanno domato il rogo.

Per il momento non è ancora chiaro cosa abbia fatto divampare le fiamme. L'azienda regionale di emergenza urgenza non segnala né persone ferite né intossicate.