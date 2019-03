Incendiano una casa con dentro due donne: si salvano ma che spavento a Cinisello Balsamo

Oltre ad una bottiglietta con tracce di liquido infiammabile trovata sul posto, c'è una storia di rivalità e liti legate all'appartamento che fa propendere le indagini della polizia verso questa affermazione: "Incendio di origine dolosa".

Grande paura a Cinisello Balsamo per un rogo che ha devastato un appartamento all'ottavo piano di una palazzina al 5 di via Martiri Palestinesi, nella tarda serata di mercoledì, dopo le 23.

Lite tra vicini per un appartamento

All'interno dell'abitazione c'erano una ragazza di 19 anni e una 53enne. Le due donne - che vivono lì insieme al figlio della 53enne, nonché compagno della giovane - sono per fortuna riuscite a fuggire senza rimanere ferite né intossicate.

Stando a quanto riferito dal Commissariato di Cinisello Balsamo, che indaga sull'episodio, all'origine dell'attentato incendiario ci potrebbero essere vecchi dissidi tra alcune persone che si contendono l'assegnazione dell'appartamento, di proprietà pubblica. Un lungo contenzioso tra precedenti locatari, nel quale gli attuali affittuari non avrebbero alcun ruolo ma sarebbero solo vittime.

L'incendio con fiamme altissime a Cinisello

Il rogo ha invaso molto velocemente la struttura, devastandola. Le fiamme erano visibili a diversi chilometri di distanza e per i pompieri non è stato così semplice domarle. Sul posto sono intervenute in tutto otto squadre dei vigili del fuoco. L'edificio è stato evacuato per precauzione ma nessun altro appartamento è rimasto coinvolto.

Ora gli investigatori del commissariato cercheranno di stringere il cerchio per dare un nome e un volto al responsabile dell'incendio.