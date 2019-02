Incendio a Concorezzo, bruciano sterpaglie e rifiuti in via Adda: pompieri al lavoro

Incendio a Concorezzo. Intorno alle 15.30 di martedì 19 febbraio è divampato un rogo nei pressi di una strada sterrata di via Adda alzando una colonna di fumo nero visibile da diverse centinaia di metri di distanza.

Secondo quanto riferito dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Milano stanno bruciando sterpaglie e alcuni rifiuti. Sono in corso le operazioni di spegnimento: sul posto è al lavoro un'autobotte dei pompieri. Per il momento l'azienda regionale di emergenza urgenza non segnala né feriti né intossicati. Non è ancora chiaro come sia divampato l'incendio.