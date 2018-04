Un violento incendio, propagatosi nella mattina di domenica 29 aprile, è scoppiato a Concorezzo (Monza e Brianza) in via Adige.

In fiamme, per cause da accertare, un'abitazione a 2 piani con la mansarda.

Secondo i primi riscontri, non dovrebbero esserci persone ferite. Sul posto i vigili del fuoco di Monza e Vimercate, con autoscale e autopompe.