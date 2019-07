Esplode il motore di un condizionatore e scoppia un incendio in hotel: tre donne gravi

Tre donne ustionate, due delle quali in modo grave. E' il bilancio di un incendio divampato per lo scoppio del motore di un climatizzatore all'intero dell'Hotel Isola, in via Rivolta 4 a Cassano D'Adda.

Esplode un condizionatore: tre ustionate gravi

L'incidente, secondo la prima ricostruzione, si è verificato attorno alle 8 di lunedì. Dopo l'esplosione del condizionatore, le fiamme avrebbero interessato parte dell'area circostante. Ad avere la peggio sono state due donne di 84 e 45 anni.

Le due sono state trasportate in ospedale con l'elisoccorso del 118. Una al Niguarda di Milano, l'altra a Zigonia, nel Bergamasco. Ferita in modo meno grave anche una 59enne, figlia della 84enne. La donna è stata portata al centro grandi ustionati del Niguarda con l'ambulanza.

La dinamica dell'incendio a Cassano D'Adda

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Milano con tre mezzi, che hanno domato l'incendio e messo in sicurezza l'area. Presenti anche i carabinieri per i controlli di routine ma la dinamica dei fatti è nelle mani della polizia locale di Cassano D'Adda, incaricata di ricostruire l'accaduto.