Incendio a Cornate d'Adda, motrice di un camion avvolta dalle fiamme e distrutta

Incendio nella mattinata di martedì 8 gennaio a Cornate d'Adda: una motrice di un camion è stata distrutta dalle fiamme in via Oriana Fallaci intorno alle 7.30.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Sul luogo dell'incendio anche i sanitari del 118 con un'ambulanza per soccorrere una persona, ma fortunatamente le condizioni di quest'ultima non sono risultate così gravi: ha rifiutato l'accompagnamento in ospedale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno deviato il traffico.