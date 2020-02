Incendio a Desio, a fuoco il tetto di una palazzina in via Dante Alighieri

Allarme per un tetto in fiamme nella serata di venerdì a Desio. In via Dante Alighieri intorno alle 21.30 sono intervenuti i vigili del fuoco con diversi mezzi dai distaccamenti di Bovisio Masciago, Desio e Seregno insieme ai carabinieri della compagnia di Desio.

Ad allertare i soccorsi sono stati i residenti che hanno notato fuoriuscire del fumo dal tetto: i pompieri hanno accertato la presenza delle fiamme e hanno lavorato per oltre due ore per spegnere il rogo. Al momento dell'accaduto risulta che i proprietari dell'abitazione, situata al terzo piano di una palazzina, non erano in casa. In corso accertamenti per far luce sulla causa all'orgine dell'incendio.

Per permettere l'intervento dei soccorsi il tratto è rimasto chiuso a lungo nella serata del 28 febbraio. Nessun ferito.