Incendio all'isola ecologica ad Arcore: in fiamme l'ufficio del custode

Incendio alla piattaforma ecologica di Arcore nella serata di mercoledì 19 febbraio. I vigili del fuoco insieme ai carabinieri della compagnia di Monza sono intervenuti in via Pace dove, per cause ancora in corso di accertamento, è divampato un incendio.

A bruciare è stato il gabbiotto che ospita l'ufficio del custode dell'impianto. I pompieri hanno estinto le fiamme scongiurando così il rischio che il fuoco potesse estendersi anche ai container con i rifiuti. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti potrebbe essersi trattato di un corto circuito ma le indagini sono in corso.