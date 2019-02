Incendio alla discarica di Besana, brucia una catasta di legno: pompieri al lavoro

Incendio alla piattaforma ecologica di Besana in Brianza: intorno alle 22.30 di mercoledì 13 febbraio hanno preso fuoco alcuni rami conservati nella struttura di via Matteotti.

Non è ancora chiaro come si siano scatenate le fiamme: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Seregno e del distaccamento di Carate che hanno domato il rogo nel giro di un'ora. Non si registrano né feriti né intossicati, il fumo che si è alzato, inoltre, non ha causato alcun problema.