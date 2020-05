Incendio a Sovico, escavatore prende fuoco nell'azienda di rottami

Incendio all'interno di un'azienda a Sovico. Nella mattinata di lunedì 25 maggio i vigili del fuoco sono intervenuti all'interno della ditta Fratelli Villa, in viale Brianza, dove - per cause ancora in corso di accertamento - aveva preso fuoco un mezzo da lavoro.

All'interno dell'attività che si occupa di lavorazione e commercio di rottami metallici un escavatore è stato avvolto dalle fiamme. Fortunatamente non si sono registrati feriti e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con mezzi da Lissone, Seregno e un'autobotte da Carate Brianza.