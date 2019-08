Principio di incendio alla ex Fossati Lamperti a Monza, a fuoco giaciglio di fortuna

Vigili del fuoco in azione nel pomeriggio di venerdì 16 agosto a Monza. Intorno alle 15 le squadre dei pompieri provenienti da Monza e Lissone sono intervenute nell'area della ex Fossati Lamperti, nell'area dell'ex cotonificio ormai in disuso perchè era stato segnalato un incendio.

Ad andare a fuoco, secondo le prime informazioni raccolte, è stato un giaciglio di fortuna. In via Fossati è intervenuta anche la polizia locale del capoluogo brianzolo. Il rogo è stato spento in pochi attimi con l'ausilio di alcuni estintori e non risultano feriti.