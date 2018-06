Monza, incendio devasta casolare della ex Fosxati Lamperti: vigili del fuoco al lavoro

Incendio in via Luigi Fossati a Monza nella serata di martedì 5 giugno. Intorno alle 20 è divampato un incendio all'interno di un edificio dell'ex tessitura Fossati Lamperti, uno stabile abbandonato da diversi anni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza con tre mezzi e hanno domato le fiamme. Secondo quanto trapelato non ci sarebbero persone ferite né intossicate. Ancora da chiarire le cause, ma il rogo potrebbe essere stato causato da un fuoco lasciato acceso da qualche senzatetto o ancora una fiammella sfuggita al controllo. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti del commissariato cittadino.

Non è la prima volta che gli edifici dell'ex tessitura vengono interessati da incendi, l'ultimo incendio era avvenuto a settembre 2016. Anche in quel caso, fortunatamente, non si erano registrate vittime o feriti.