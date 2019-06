Alta colonna di fumo, incendio a Giussano

Un'alta colonna di fumo domenica in tarda mattinata si è levata da Giussano. Un incendio, divampato in via Petrarca, fuori da una ditta di autotrasporti (non coinvolta dal rogo), ha fatto accorrere sul posto i vigili del fuoco da Seregno e da Carate Brianza con due autobotti, un'autopompa e un'autoscala.

Secondo quanto ricostruito a bruciare sarebbero stati materiali plastici di scarto lì presenti. La colonna di fumo nero denso che il rogo ha sprigionato nella mattinata di domenica è stata notata anche a chilometri di distanza, preoccupando i residenti.

L'intervento si è concluso senza complicazioni e l'incendio è stato spento dai pompieri intervenuti.