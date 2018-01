Incendio a Giussano, a fuoco un televisore in un appartamento

Due autopompe dei vigili del fuoco nella serata di domenica 31 dicembre sono intervenute a Giussano, in via Turati, per un incendio divampato all'interno di un appartamento.

L'allarme è scattato intorno alle 21 quando in casa, probabilmente a causa del televisore, sono scoppiate le fiamme. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, insieme a un'ambulanza del 118 intervenuta in via precauzionale. L'incendio fortunatamente non ha provocato alcun ferito e nessun danno ingente: due persone sono state medicate a causa di una leggera intossicazione dovuta al fumo.