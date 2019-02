Incendio a Giussano: devastato l'archivio della ex Btt, azienda in concordato liquidatorio

Incendio a Giussano. Intorno alle 8.30 di giovedì 21 febbraio è divampato un rogo all'interno degli ex capannoni della Btt, azienda di via Pascoli che produceva tranciati di legno, ora in concordato liquidatorio.

Le fiamme sono scaturite dal piano terra e hanno interessato l'archivio della società e si sono propagate fino al primo piano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con mezzi da Seregno, Carate e Desio; le fiamme sono state domate nel giro di pochi minuti.

Sul caso stanno indagando i carabinieri e secondo gli investigatori si tratterebbe di un incendio doloso.

Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza di Seregno Soccorso, ma non ci sono stati né feriti né intossicati.