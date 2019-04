Brucia il Parco delle Groane, in fumo tre ettari di bosco

Tre ettari di verde pregiato andati in fumo a Ceriano Laghetto, nel cuore del Parco delle Groane. Colpa degli incendi, che – complice la stagione secca e l’assenza di piogge – sono tornati in anticipo sul calendario. Il rogo è divampato martedì pomeriggio poco dopo le 17. Sconosciute le cause: forse i soliti avventori che hanno acceso un tizzone per scaldarsi o per cucinare.

La zona dell’incendio è quella accanto alla stazione di Ceriano – Groane, attualmente sospesa. A scoprire per primo le fiamme un passante che ha chiamato i vigili del fuoco di Lazzate. Sul posto anche la polizia locale di Ceriano e i carabinieri della compagnia di Desio.