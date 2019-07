Auto avvolte e devastate dalle fiamme nel parcheggio del supermercato: pompieri al lavoro

Due auto sono state avvolte e devastate da un incendio nel parcheggio dell’Iperal di Valle Guidino, frazione di Besana Brianza nella tarda mattinata di giovedì 11 luglio.

Il rogo, secondo una prima ricostruzione, è divampato per cause accidentali da una macchina passeggiata a pochi metri dall'ingresso del supermercato e poi si è propagato verso l'altro veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza che hanno domato l'incendio e spento le fiamme, oltre agli agenti della polizia locale. Non si registrano né feriti né intossicati.