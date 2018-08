Incendio a Lentate sul Seveso, brucia il fienile di un'azienda agricola: fiamme alte 10 metri

Incendio in via Gerbino a Birago, frazione di Lentate sul Seveso, dove un incendio sta distruggendo il fienile dell'azienda agricola La Botanica.

Le fiamme, come reso noto dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, hanno iniziato ad ardere intorno alle 21.15 di giovedì 30 agosto. Sul posto sono al lavoro i pompieri con otto mezzi provenienti da Lazzate, Seregno, Lomazzo e di altri distaccamenti.L'incendio ha creato un "muro di fuoco" lungo circa duecento metri e alto dieci, lo stabile principale dell'azienda agricola non è stato interessato dal rogo.

Non sono ancora chiare le cause che hanno fatto divampare le fiamme. L'azienda regionale di emergenza urgenza non segnala alcun ferito. Sul posto ci sono anche i carabinieri della stazione di Lentate e l’assessore Roberto Corneo.