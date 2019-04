Dimentica una candela accesa, incendio in via Bolzano a Limbiate

Incendio a Limbiate in via Bolzano nella notte di martedì. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte in un complesso che ospita un vecchio cascinale e dei box, al civico 2. I vigili del fuoco, accorsi con sei mezzi dai distaccamenti di Desio, Lazzate, Bovisio Masciago e Carate Brianza, hanno lavorato fino alle nove di martedì mattina, orario in cui l'ultimo automezzo ha lasciato via Bolzano al termine degli accertamenti.

Ad andare a fuoco sono stati il tetto del cascinale e alcune autorimesse. In uno dei box era parcheggiata una Opel Corsa, divorata dalle fiamme. Sul posto insieme ai pompieri anche i carabinieri della compagnia di Desio e il 118 che ha trasferito in ospedale, a Garbagnate Milanese, in via precauzionale, una donna di sessant'anni, per una sospetta intossicazione.

Secondo i primi riscontri pare che a innescare il rogo sia stata una candela dimenticata accesa dalla signora che si era addormentata nella rimessa.