Incendio a Lissone, a fuoco auto in un box

Una densa colonna di fumo nero e la corsa a sirene spiegate delle squadre dei vigili del fuoco insieme ai carabinieri e ai soccorsi. L'incendio nella serata di mercoledì è divampato a Lissone. L'allarme è scattato poco dopo le 20.30 quando - per cause ancora in corso di accertamento - una vettura parcheggiata all'interno di un box interrato in un complesso condominiale al civico 101 è stata avvolta dalle fiamme.

Sul posto si sono precipitati i pompieri insieme ai carabinieri della compagnia di Desio e a un'ambulanza del 118 intervenuta a scopo precauzionale. La colonna di fumo nero mercoledì sera è stata notata a chilometri di distanza.