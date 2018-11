Incendio a Masate, fiamme distruggono un'auto in via Roma: vigili del fuoco al lavoro

Attimi di paura nella notte tra giovedì e venerdì 16 novembre a Masate dove un incendio ha distrutto una Fiat 500 parcheggiata in via Roma.

Tutto è accaduto intorno alle 23.30, come riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Sul posto sono intervenuti i pompieri del distaccamento di Gorgonzola con un'autobotte e hanno domato le fiamme. Fortunatamente non ci sono stati né feriti né intossicati. Non è ancora chiaro cosa abbia fatto divampare il rogo.