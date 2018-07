Incendio sulla Milano-Meda a Cermenate: tir devastato dalle fiamme, alta colonna di fumo

Attimi di paura nel pomeriggio di giovedì 19 luglio sulla superstrada Milano-Meda dove intorno alle 14.45 all'altezza di Cermenate dove un camion è stato letteralmente distrutto da un incendio.

Le fiamme hanno avvolto il mezzo pesante causando anche un'alta colonna fumo. I pompieri sono giunti sul posto, nei pressi dello svincolo di Cermenate, e hanno lavorato per circa tre quarti d'ora per domare il rogo. Solo intorno alle 16 la strada è stata riaperta su una sola corsia. Fortunatamente non ci sono stati feriti.