Incendio nel centro benessere a Monticello: vigili del fuoco dalla Brianza nella spa

Nella serata di giovedì si è verificato un incendio all'interno del centro benessere di Monticello Brianza. L'allarme nella Spa di via San Michele è scattato intorno a mezzanotte quando da uno dei locali del complesso è stato notato fuoriuscire del fumo. Sul posto sono accorse diverse squadre di vigili del fuoco da Lecco e dalla Brianza tra cui gli uomini del distaccamento di Seregno e Carate.

Al momento dell'accaduto il centro benessere risulta fosse già chiuso al pubblico. In via San Michele erano presenti anche i carabinieri di Casatenovo. Indagini in corso per risalire con esattezza alle cause all'origine del rogo.