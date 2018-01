Incendio a Muggiò, vigili del fuoco in via Galvani venerdì mattina

Vigili del fuoco in azione venerdì mattina a Muggiò. Intorno alle 10 un'autopompa del distaccamento di Desio è intervenuta in via Galvani, a Muggiò per un rogo.

Le fiamme, per motivi ancora in corso di accertamento, hanno avvolto una baracca situata a ridosso del parcheggio antistante l'area dell'ex Magic Movie. Insieme ai vigili del fuoco sul posto è intervenuta la polizia locale del comune brianzolo. In mattinata la colonna di fumo che si è alzata dall'area è stata notata da diversi residenti e, complice il cielo limpido, è stata vista anche da Monza.

Al momento dell'arrivo dei soccorsi sul posto non c'era nessuno. Le fiamme sono state domate e l'intervento si è concluso poco dopo.