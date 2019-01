Incendio a Novedrate, fiamme devastano la Legnoquattro: pompieri al lavoro tutta la notte

Vasto incendio all'azienda Legnoquattro di Novedrate, in Brianza, nella serata di martedì 22 gennaio 2019: le fiamme sono divampate per cause in corso di accertamento poco prima delle 21.30 nei capannoni della ditta sulla provinciale Novedratese che si occupa di lavorazione del legno.

Il fuoco ha distrutto l’interno e divorato il tetto della struttura. Sul posto oltre dieci mezzi dei vigili del fuoco insieme ai carabinieri e al 118; i pompieri hanno lavorato fino a notte fonda per domare le fiamme. I danni hanno riguardato solo la struttura: fortunatamente non ci sono stati né persone ustionate né intossicati.

"Nessun rischio per la salute"

Il primo cittadino di Novedrate, Serafino Grassi ha rassicurato i cittadini tramite il suo profilo Facebook: "L’incendio che ha coinvolto l’azienda Legnoquattro nella tarda serata di ieri è stato prontamente domato grazie al tempestivo e fondamentale intervento dei Vigili del Fuoco intervenuti in forze da Cantù, Como e dalla Provincia di MonzaBrianza. Non sono stati rilevati rischi per la salute dei cittadini. Ringraziamo le squadre dei Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i soccorritori per il servizio svolto, la professionalità e la straordinaria capacità di intervento nello scenario di rischio che ha evitato danni e pericoli maggiori per i cittadini, le aziende e per il territorio".