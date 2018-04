Incendio in via Buonarroti, a fuoco officina attigua a stazione di servizio: indaga la polizia

Pasquetta di fuoco a Monza. Nella serata di lunedì 2 aprile, in via Buonarroti, intorno alle 21.30, è divampato un violento incendio che ha coinvolto un'officina attugua a una stazione di servizio.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con diversi mezzi insieme agli agenti della polizia di Stato. Le fiamme hanno avvolto una vettura che si trovava in cortile poi sono divampate anche all'interno dell'officina e, secondo i primi accertamenti, sarebbero divampate in più punti. Ancora non è nota la causa all'origine del rogo e si indaga per capire se l'incendio possa essere o meno di natura dolosa.

Solo il tempestivo intervento dei pompieri ha scongiurato il peggio: i vigili del fuoco infatti hanno evitato che l'incendio potesse propagarsi velocemente anche alle pompe di benzina e raggiungere i depositi di carburante. In via Buonarroti erano presenti diverse volanti della polizia di Stato. Indagini in corso.