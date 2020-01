Incendio a Monza, fiamme in un capannone: evacuata una scuola

Un capannone in fiamme, il fumo denso che ha avvolto il quartiere e una scuola evacuata. Un incendio è divampato a Monza nella mattinata di lunedì 20 gennaio.

In via Pellico intorno a mezzogiorno sono intervenuti sei mezzi dei vigili del fuoco giunti sul posto dal comando provinciale di Monza e dai distaccamenti della Brianza insieme ai carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Monza a causa di un rogo divampato in un'area dismessa. Sul posto anche il personale del 118 con un'ambulanza a scopo precauzionale perchè al momento non si registrano feriti.

Incendio a Monza: evacuata una scuola

A causa dell'incendio gli alunni della scuola media Bellani, situata in via Foscolo, a pochi passi dal capannone in fiamme, sono stati fatti evacuare a scopo precauzionale.

L'alta colonna di fumo che si è levata nel cielo è stata notata a chilometri di distanza. L'intervento è al momento in corso. Seguiranno aggiornamenti.

Incendio in via Pellico a Monza: le immagini