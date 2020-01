Incendio nell'ex cartiera a Monza in via Pellico, evacuata scuola e strada chiusa

Le fiamme hanno avvolto il capannone e una densa nuvola di fumo si è levata nell'aria, spingendosi fino alla scuola che è stata evacuata a scopo precauzionale.

Nella tarda mattinata di lunedì 20 gennaio a Monza è divampato un incendio tra i capannoni ormai dismessi dell'ex cartiera di via Pellico. L'allarme è scattato intorno alle 11 e sul posto, insieme alle forze dell'ordine, sono giunti nove mezzi dei vigili del fuoco dal comando provinciale di Monza e dai distaccamenti vicini. In via Pellico è arrivata anche un'ambulanza del 118 a scopo precauzionale ma al momento fortunatamente non risultano feriti.

Incendio a Monza: evacuata una scuola

A causa delle dimensioni notevoli dell'incendio e del fumo sprigionato dal sito è stata disposta l'evacuazione della vicina scuola media Bellani, situata in via Foscolo. Gli studenti, circa 350 ragazzini, sono stati fatti uscire dai locali. Insieme ai soccorsi e alle forze dell'ordine in via Pellico sono presenti anche i tecnici dell'Arpa per il monitoraggio dell'aria. L'intervento risulta attualmente ancora in corso.

Incendio in via Pellico: strade chiuse per l'emergenza

Per permettere l'intervento dei soccorsi e il lavoro dei pompieri via Pellico è stata chiusa nel tratto compreso tra le vie Buonarroti e Pellico. Nel tratto non è consentito nemmeno il transito per i pedoni tra il civico 14 e via Pascoli.