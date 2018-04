Incendio nell'area dell'ex ospedale di Monza: vigili del fuoco in via Solferino

Incendio nell'area dell'ex ospedale di Monza nella serata di martedì 3 aprile. Quattro mezzi dei vigili del fuoco da Monza, Lissone e Milano sono intervenuti in via Solferino dove intorno alle 21 è divampato un rogo che ha interessato un locale vicino alla sede Arpa presente all'interno del complesso.

La colonna di fumo che si è alzata dall'area è stata notata dai residenti della zona e inizilmente è scattato l'allarme anche per la possibile presenza di amianto poi smentita dagli accertamenti del Nucleo Nucleare Biologico Chimico Batteriologico dei vigili del fuoco, presente a Monza con una squadra per i rilievi.

Le fiamme sono state estinte e non si sono registrati feriti. In via Solferino martedì sera era presente anche la polizia locale. Al momento non sono ancora state rese note le cause all'origine del rogo.