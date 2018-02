Due incendi in pochi giorni un locale: ignoti appiccano il fuoco e scappano

E' successo di nuovo. Per la seconda volta in meno di due settimane a Macherio un bar osteria è stato danneggiato da un incendio notturno. Dopo il rogo che aveva coinvolto il locale lo scorso 12 febbraio in via Italia, un nuovo incendio è scoppiato nella notte di mercoledì.

Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Biassono. Secondo quanto ricostruito fino ad ora, l'incendio sarebbe di natura dolosa. Qualcuno avrebbe divelto la sarcinesca del locale e poi avrebbe appiccato il fuoco che ha danneggiato il bar osteria. L'incendio ha annerito le pareti e distrutto alcuni arredi.

Sono in corso le idnagini dei carabinieri della compagnia di Monza per far luce su entrambi gli episodi. Al momento, secondo quanto rieferito ai militari, il titolare non risulta essere stato vittima di minacce o intimdazioni in passato.