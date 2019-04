Incendio a Cassina De' Pecchi, fiamme all'outlet dell'usato

Incendio a Cassina de' Pecchi nella serata di domenica 31 marzo. A prendere fuoco, per cause ancora in corso di accertamento, è stato l'Outlet dell'Usato lungo la Strada Padana Superiore.

Il rogo, divampato all'improvviso, ha fatto accorrere sul posto quattro automezzi dei vigili del fuoco che hanno lavorato per diverso tempo prima di spegnere le fiamme.

Fortunatamente nell'incendio non è rimasto coinvolto nessuno e non si sono registrati feriti. Al momento non sono note le cause all'origine del rogo.