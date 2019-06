Incendio a Paderno Dugnano, a fuoco un deposito edile: alta colonna di fumo

Un'alta nuvola di fumo nero si è levata nella serata di martedì a Paderno Dugnano dove, in via Baraggiole, all'interno di un deposito di materiale edile è divampato un incendio.

L'allarme è scattato poco dopo le 21 in un'area al confine con Cinisello Balsamo, alle porte della Brianza.

Un'ambulanza della Croce Rossa di Bresso è stata inviata a Paderno dal 118 a scopo di precauzione. Non è ancora nota l'origine dell'incendio. Testimoni riferiscono dello scoppio di almeno una bombola del gas. E' però presto per stabilire la consistenza e la tipologia del materiale infiammato.

La nuvola di fumo nero

Dalle baracche si è alzata una nuvola densa e nera, visibile anche da chilometri di distanza che ha messo in allarme i residenti nei dintorni. Il luogo dove è divampato il rogo è abbastanza vicino alla Tangenziale Nord (A52) tra le uscite Vecchia Valassina e Nova Milanese. Il comune di Muggiò nella serata di martedì ha invitato i residenti, in particolare gli abitanti del quartiere Taccona a tenere chiuse le finestre.

"Arrivata pochi minuti fa la notizia che un incendio è divampato in un deposito di materiale edile a Paderno Dugnano a confine con Cinisello Balsamo e la Tangenziale Nord. Un'enorme colonna di fumo si è levata in cielo; al momento sul posto sono presenti mezzi di soccorso, Vigili del Fuoco e forze dell'Ordine - non c'è notizia di feriti. Raccomandiamo in via precauzionale alla Cittadinanza, in particolare ai residenti del Quartiere Taccona, di tenere chiuse le finestre. Daremo tempestiva comunicazione in caso di ulteriori aggiornamenti" hanno comunicato dal municipio.