Furgone in fiamme sulla Pedemontana a Lentate sul Seveso

Si è accorto che dal veicolo stava uscendo del fumo e ha fatto appena in tempo ad abbandonare il mezzo che stava per essere avvolto dalle fiamme. Un furgone con cella-frigorifero ha preso fuoco nella mattinata di martedì 28 gennaio lungo l'autostrada Pedemontana all'altezza di Lentate sul Seveso, in Brianza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cantù e Lomazzo che hanno spento le fiamme che hanno avvolto il veicolo che viaggiava in direzione Varese. Non si segnalano feriti ma martedì mattina pesanti sono stati i disagi per la circolazione.

Per permettere l'intervento dei soccorsi infatti le corsie in direzione di Varese sono rimaste bloccate.