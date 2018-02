Incendio a Pessano con Bornago, fiamme distruggono una cascina abbandonata

Vigili del fuoco da Monza, Vimercate e Gorgonzola in azione nella serata di martedì 20 febbraio in via Don Gnocchi a Pessano con Bornago per un incendio in un casolare abbandonato.

Un rogo ha distrutto una cascina in disuso e le fiamme si sono sprigionate intorno alle 21. I pompieri hanno lavorato circa due ore per estinguere l'incendio. Sul posto è intervenuto anche il nucleo Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) dei vigili del fuoco per effettuare accertamenti sull'eventuale presenza di eternit che alla fine si è rivelata un falso allarme.

Non sono ancora chiare le cause che hanno fatto divampare le fiamme.