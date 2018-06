Incendio in una ditta a Pozzo D'Adda: lungo lavoro dei vigili del fuoco per domarlo

Paura in una ditta di Pozzo D'Adda, nel Milanese, a causa di un incendio scoppiato martedì mattina, poco dopo le 6. Sul posto, via Berlinguer, sono intervenuti i medici del 118 con due ambulanze e i vigili del fuoco con quattro mezzi.

Stando a quanto segnalato dall'Azienda regionale emergenza urgenza non ci sarebbero feriti, né intossicati.

Il comando provinciale dei vigili del fuoco hanno spiegato che ad andare in fiamme è stato un filtro di lavorazione in alluminio. Per spegnere il rogo i pompieri hanno lavorato per oltre due ore.