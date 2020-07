Rifiuti dati alle fiamme in strada a Monza, ragazzini sorpresi in azione in via Buonarroti

Rifiuti in fiamme in strada a Monza. Ancora un intervento delle forze dell'ordine martedì sera in via Buonarroti dove una volante della polizia di Stato, seguita da una squadra di vigili del fuoco, è giunta nella zona di San Donato dove era stato segnalato un incendio in corso che ha interessato della spazzatura. Un episodio che fa seguito ad altri interventi per fatti analoghi e vandalismi, avvenuti nelle scorse settimane in zona quando ignoti avevano danneggiato diverse autovetture e dato fuoco ad altri cassonetti.

Questa volta il principio di incendio ha interessato dei sacchi posizionati a ridosso dell'asilo parrocchiale: i primi a estinguere le fiamme risulta siano stati i poliziotti grazie all'estintore in dotazione. Poco dopo poi sono giunti i pompieri del comando provinciale di Monza che hanno messo in sicurezza l'area. Risulta che siano stati fermati due giovanissimi, sorpresi ad appiccare il fuoco. Seguiranno maggiori informazioni.