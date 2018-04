Incendio in un ristorante a Giussano, evacuato un palazzo

Incendio in un ristorante pizzeria a Giussano nella notte di giovedì. L'allarme è scattato intorno alle due quando dal locale Tema Bistrot, in via Cavera, si sono sprigionate le fiamme.

Immediatamente sul posto sono accorse diverse squadre di vigili del fuoco dai distaccamenti di Carate Brianza e Seregno insieme ai carabinieri. In via precauzionale la palazzina sopra il ristorante è stata fatta evacuare e le famiglie sono scese in strada fino al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza.

In via Cavera nella notte è stata presente anche un'ambulanza del 118 in via precauzionale ma non si sono registrati feriti. Ancora non è nota la causa all'origine del rogo e per spegnere l'incendio i pompieri hanno lavorato alcune ore.