Nuvola di fumo in centro, vigili del fuoco a scuola per un incendio nel magazzino

Vigili del fuoco in azione alla scuola media Confalonieri nel pomeriggio di venerdì a Monza. A causa di un incendio di modeste dimensioni divampato all'interno di un locale magazzino dell'istituto scolastico in via San Martino sono giunti quattro mezzi dal comando provinciale di vigili del fuoco di Monza con un carro soccorso, un'autopompa, autoscala e modulo antincendio. Sul posto anche la polizia locale.

A causa del rogo da una delle finestre del locale è fuoriuscito del fumo che è stato notato nel centro storico. Al momento dell'intervento dei pompieri a scuola non erano presenti gli studenti. Da accertare le cause all'origine dell'incendio che non ha fortunatamente provocato feriti.