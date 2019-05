Incendio a Seveso, scuolabus dell'asilo avvolto e distrutto dalle fiamme: ferito l'autista

Prima il fumo, poi le fiamme. Uno scuolabus che fa servizio per i bambini dell'asilo è stato avvolto e distrutto dalle fiamme nel pomeriggio di martedì 7 maggio in via Monte Bianco a Seveso, in Brianza.

L'incendio, divampato per cause del tutto accidentali, è divampato intorno alle 15, quando il mezzo era vuoto. A dare l'allarme è stato l'autista, un uomo di 52 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre, oltre alla polizia locale e un'ambulanza del 118. Il 52enne, rimasto lievemente ferito a una mano, è stato accompagnato all'ospedale di Desio in codice verde, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.