Incendio a Senago, tre mezzi dei vigili del fuoco impegnati in via Costa

Un intervento durato quasi tre ore e tre mezzi dei vigili del fuoco impegnati insieme alle forze dell'ordine a Senago, al confine con Paderno Dugnano, nella notte tra sabato e domenica.

Pochi minuti dopo mezzanotte e mezza in via Costa a Senago, nel comune milanese alle porte della Brianza, è divampato un incendio. Sul posto per spegnere il rogo sono accorsi i pompieri con tre squadre da Garbagnate Milanese e Rho.

Sull'incendio, che ha tenuto i socorsi impegnati fino a notte fonda, è intervenuto pubblicamente Ruccardo Pase, capogruppo in consiglio comunale per la Lega Nord a Senago. "Nella notte tra il 6 e il 7 gennaio nell’incendio in via Costa a Senago sono bruciati diversi mezzi abbandonati e rifiuti accatastati, le forze dell’ordine stanno verificando se l’accaduto è di matrice dolosa".

“Una situazione di degrado che da decenni è sempre peggiorata e che, come molte altre criticità cittadine, ereditiamo. Credo sia giunto il momento di intervenire per ridare dignità alla zona - ha aggiunto il capogruppo e segretario provinciale della Lega Riccardo Pase - da subito saranno sgomberati i resti dell’incendio e i rifiuti ammassati e si dovrà provvedere a combattere il degrado. Per noi la legalità è un valore e chi sbaglia paga, non possono essere più tollerati abusi e inciviltà.