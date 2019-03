Incendio in un appartamento a Seregno, proprietario intossicato e soccorso

Attimi di paura sabato mattina a Seregno dove è divampato un incendio in un'abitazione e il proprietario, rimasto lievemente intossicato, è stato soccorso.

L'allarme è scattato intorno alle 11 quando in via Ada Negri sono intervenuti un'autompompa e un'autoscala dal distaccamento dei vigili del fuoco di Desio, un'autompompa da Seregno e il carro soccorso da Monza insieme al 118 e ai carabinieri della compagnia di Seregno.

L'incendio è divampato all'interno di un appartamento situato al primo piano dello stabile dove al momento c'era solo il proprietario, un uomo di settant'anni. I pompieri hanno tratto in salvo l'uomo che è rimasto lievemente intossicato dal fumo ed è stato soccorso dal 118. Inizialmente i vigili del fuoco sono stati al lavoro nell'appartamento dove era stata erronemante segnalata anche la presenza di un cagnolino che, fortunatamente, si trovava altrove in quel momento.

Secondo la prima ricostruzione le fiamme sarebbero divampate dalla cucina e a causare l'incendio sarebbe stato il cortocircuito dovuto a qualche elettrodomestico. Per far luce sulla natura delle cause del rogo sono in corso accertamenti.