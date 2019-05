Seregno, scatta l'allarme in centro per un incendio ma era solo un riflesso

La chiamata ai soccorsi per un principio di incendio e la mobilitazione dei pompieri. Falso allarme incendio in via Umberto I a Seregno, sabato sera.

I vigili del fuoco sono intervenuti in pieno centro, nel comune brianzolo, dove qualcuno aveva segnalato del fuoco in un appartamento. In realtà le squadre, una volta sul posto, hanno constatato che fortunatamente non c'era alcuna traccia di fiamme.

Secondo quanto ricostruito, qualcuno avrebbe notato alcuni riflessi rossi a una finestra di una mansarda ma non si trattava di fuoco: le persiane in alluminio dell'abitazione, esposte alla luce dei lampioni di sera, sotto la pioggia, emanavano dei particolari riflessi rossi. L'intervento si è subito concluso.