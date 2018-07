Piromane a Sesto San Giovanni: auto, scooter, camper e casa devastati dagli incendi. Foto

Serata d'incendi a Sesto San Giovanni (Milano), quella di mercoledì. Cinque roghi in rapida successione hanno distrutto alcuni mezzi parcheggiati lungo le vie, due impalcature e un appartamento.

Il primo si è verificato in via Battisti. Le fiamme hanno avvolto un’impalcatura e si sono propagate a un appartamento attiguo. Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del fuoco, l’incendio non si è propagato alle unità abitative. Due le persone intossicate dal fumo.

A distanza di pochi metri, e di pochi minuti invece, in via Copernico, il fuoco ha intaccato una moto e una vettura. Anche in quel caso sono intervenuti i Vigili del fuoco per spegnere il rogo con una seconda squadra.

Qualche decina di metri più avanti, in via Zorzi, un camper in sosta è stato dato alle fiamme. Ma non solo, poco più avanti, un’altra impalcatura attigua a un palazzo è stata data alle fiamme.

Cinque roghi, su cui stanno effettuando i rilevamenti i Vigili del fuoco e i carabinieri. Le indagini propendono sugli atti dolosi, la zona è stata circondata dalle pattuglie di polizia di Stato, carabinieri e locale per fermare il presunto piromane ma inutilmente. Solamente il giorno prima, martedì, altri due incendi avevano colpito il quartiere distruggendo una vettura e un ciclomotore.