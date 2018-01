Seveso: incendio nel parco delle Groane, forse è doloso

Incendio molto probabilmente doloso a Seveso, in Brianza, nel pomeriggio di domenica 21 gennaio. Secondo le prime informazioni, il rogo è partito da punti diversi e proprio per questo, in attesa di verifiche più puntuali, si ritiene che sia stato appiccato volontariamente.

L'area interessata è vasta: oltre 12 mila metri quadrati. Sul posto i vigili del fuoco e i volontari del parco delle Groane con diversi mezzi per spegnere le fiamme.