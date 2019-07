Incendio a Seveso, fiamme in due appartamenti sopra il supermercato

Incendio a Seveso nella tarda mattinata di martedì 23 luglio. Intorno a mezzogiorno in via Cacciatori delle Alpi sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco dai distaccamenti di Carate Brianza, Seregno e Desio. Le fiamme hanno interessato due abitazioni situate al primo piano di una palazzina che al piano terra ospita il supermercato Unes.

L'allarme ha fatto accorrere sul posto autoscala e carro soccorso da Carate Brianza, autobotti e autopompe dai vicini distaccamenti brianzoli: il rogo è stato domato dalle squadre che sono state al lavoro un paio d'ore per spegnere le fiamme. Il fumo avrebbe raggiunto anche il supermercato sotto l'appartamento è stato evacuato a scopo precauzionale: l'incendio ha provocato qualche danno ai locali visibile esternamente.

Al momento non si conoscono le cause all'origine del rogo. Non si sono registrati feriti.

(L'incendio / Foto da Facebook - A. Molluso)