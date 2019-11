Prende fuoco un box a Seveso, in via Vicenza sei squadre dei vigili del fuoco in azione

Sei squadre dei vigili del fuoco in azione e una colonna di fumo scuro visibile a distanza. Incendio nella mattinata di giovedì 7 novembre a Seveso in via Vicenza.

A prendere fuoco - secondo quanto ricostruito al momento - è stato un box situato al piano terra e le fiamme hanno causato alcuni danni anche all'abitazione al piano superiore che è ora parzialmente inagibile. Dopo l'allarme, scattato intorno alle 7, in via Vicenza sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco. Sul posto in via precauzionale è giunta anche un'ambulanza inviata dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ma nessuno è rimasto ferito.