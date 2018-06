A fuoco una villa disabitata a Solaro, distrutte anche due auto

Un incendio ha distrutto una villetta disabitata, in via Comasinella a Solaro. Il rogo è divampato sabato 16 giugno nelle prime ore del mattino. Secondo i primi riscontri, con ogni probabilità, il rogo sarebbe stato provocato da alcuni senzatetto che avevano trovato rifugio all'interno della casa e avevano acceso un fuoco.

L’incendio ha completamente distrutto lo stabile. Sono finite in cenere anche due auto in disuso parcheggiate accanto alla villa. Il titolare, un uomo di 61 anni di Solaro, è stato avvisato ed è accorso sul posto. Per fortuna non ci sono stati feriti: per domare le fiamme sono state necessarie due ore di lavoro.